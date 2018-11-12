جاسكو تنظم معرضا لبيع منتجات مصر للبترول

قامت الإدارة العامة للإعلام بشركة جاسكو، بالتعاون مع شركة مصر للبترول بتنظيم معرضا لبيع المنتجات الخاصة بشركة مصر للبترول وذلك بمبني منطقتي السويس والبحر الأحمر فى الفترة من ١١/١١/٢٠١٨ إلى ١٥/١١/٢٠١٨ مع منح خصم للسادة العاملين بالشركة.



افتتاح المعرض المهندس علاء عبد المجيد مدير منطقة السويس والمهندس محمد عبد الرحيم عبدالله - مدير منطقة البحر الأحمر بشركة جاسكو ومن شركة مصر للبترول محمد هيبة مدير التسويق بمنطقة القناة وسيد ابو المعاطي رئيس لجنة العلاقات العامة ولفيف من السادة العاملين بمنطقتي السويس والبحر الأحمر.



يأتي ذلك، تحت رعاية المهندس هشام رضوان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاسكو، وتشجيعا للمنتج المصري وتدعيما لشركات البترول.

