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أحمد موسى يوجه رسالة للاعبي منتخب تونس قبل وصولهم إلى مصر الجمعة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:14 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
استنكر الإعلامي أحمد موسى، ما وصفها بالشماتة التي ظهرت من بعض جماهير الفرق المنافسة، بعد خسارة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، قائلًا: "شوفنا الشماتة، وشوفنا اتحاد الكرة الذي لم يساند النادي الأهلي نهائيًا"، مشددًا على أن جميع الإعلام التونسي كان يدعم ويساند الترجي التونسي بما فيها برامج المطبخ.

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المنتخب التونسي سوف يأتي لمصر الجمعة المقبلة استعدادًا لمواجهة مصر على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، مخاطبًا المنتخب التونسي: "أهلًا بيكم في بلدكم الثاني مصر، مباراة الأهلي انتهت وصفحة واتقفلت".

وأعرب "موسى"، عن أمله أن يُعالج الأهلي أخطاءه التي ظهر عليها في مباراة الترجي، مشددًا على أن الأهلي سيظل هو البطل بجمهوره وبطولاته، مطالبًا إدارة النادي الأهلي بالتعاقد على صفقات لتقوية الفريق.
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