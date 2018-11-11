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فن

ديانا كرزون تدعم يوم العزوبية .. والجمهور يسخر منها

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت المطربة ديانا كرزون تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تحتفل فيه بيوم العزوبية الذى يوافق اليوم 11 نوفمبر.

وعلقت ديانا قائلة : "عيد عزاب سعيد"، وتلقت بعدها عديد من التعليقات الساخرة حول دعمها لهذا اليوم فى ايحاء منها بأن العزوبية أفضل من الحياة الزوجية حيث قال احد متابعيها "تفضلى عانس". 

وكانت الفنانة ديانا كرزون شاركت جمهورها بنشر صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تؤكد مشاركتها فى برنامج "طرب 2" مع المطرب مروان خورى.
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