محمد وهدان عن إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية: الوقت ليس مناسبا

قال الدكتور محمد وهدان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن المسيحيين يعيشون حياة آمنة في مصر، وتُبنى كنائسهم دونما أي عوائق، مضيفا: «إذا هُدمت كنيسة يبنيها المسلم بحر ماله، هذا هو الإسلام».



وأشار "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، إلى أن الوقت الذي طُرح فيه مقترح إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية ليس مناسبًا، موضحا أن هذه الفكرة تحتاج إلي تمهيد في المجتمع قبل طرحها لوجود بعض المتشددين، وإقامة النقاش والحوار المجتمعي حولها لكي يتم تطبيقها.



وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الإسلام يحترم كافة الأديان ويكفل حرية الآخرين، متابعًا أن خانة الديانة نستخدمها فقط عند دفن الموتى، لنفرق بين المسلم والمسيحي.



