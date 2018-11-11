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منوعات

شاهد.. أحدث لوك لغادة عبد الرازق على إنستجرام

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت خلالها بـ«لوك» جديد وتسريحة شعر مختلفة.

وخاضت غادة عبد الرازق السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضد مجهول" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية.

وقررت غادة عدم خوض السباق الرمضاني المقبل وتعكف حاليًا على قراءة بعض السيناريوهات، ومن المقرر أن تستقر على عمل محدد ستعلن عنه خلال الفترة المقبلة.
شاهد.. أحدث لوك لغادة عبد الرازق على إنستجرام
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