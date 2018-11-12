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برلمان

طلب إحاطة بشأن 2000 فدان ببورسعيد شرق القناة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:04 ص
أسامة علي
أوضح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن 2000 فدان بمنطقة "سهل الطينة" بمحافظة بورسعيد شرق القناة.

وأوضح "تمراز" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الـ 2000 فدان اشتراها الفلاحون من بعض الشركات منذ أكثر من 20 عاما ويمتلكون الأوراق التي تثبت ذلك، ولكن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أمر بأخذ الاراضى من الفلاحين بالرغم من أحقيتهم لها.

وتابع: "ازاى هنعمر شرق القناة والارض ملك الفلاحين منذ أكثر من 20 سنة وليست وضع يد".
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