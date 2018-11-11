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رياضة

مدافع كوم حمادة بعد الانضمام للأهلي: شرف كبير لأي لاعب وتحقيق الألقاب هدفي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:58 م
عبدالرحمن رجب مدافع
عبدالرحمن رجب مدافع الاهلي الجديد
عبدالله هشام
أعرب عبدالرحمن رجب مدافع الأهلي الجديد القادم، من فريق كوم حمادة عن سعادته بالانضمام إلى الشياطين الحمر، مؤكدا أن انضمامه للأهلي كان حلم حياته، وتحقق بعد تعب ومجهود كلله الله لي بنهاية سعيد.

وأضاف رجب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "احساس لايوصف عندما مضيت عقود انتقالي للأهلي، وهو شرف كبير لأي لاعب الانضمام الي فريق الأهلي بتاريخه العريق واكبر نادي في مصر وافريقيا".

وأكمل رجب: "بعد انضمامي اتمني تصعيدي للفريق الأول وتحقيق الألقاب والبطولات مع النادي الاهلي وبعدها انضم للمنتخب الوطني وبعدها أفكر في الاحتراف" .

وأوضح: هدفي في الاحتراف ان ألعب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب او جوارديولا ايا كان الفريق، الاهم هو ان يدربني احدهما  في المستقبل.

واختتم : "الحمد لله اولا واخير اشكر كل مدربيني في كوم حمادة طبعا محمد علي والكابتن ابو العينين شحاتة والكابتن أكرم عبدالمجيد وخصوصا الكابتن ناجي خليل الذي رشحني لكابتن علاء ميهوب والكابتن عدلي القيعي قبل انضمامي".

جدير بالذكر ان عبدالرحمن رجب يلعب في مركز الدفاع وتعاقد مع النادي الأهلي لمدة 5 سنوات لينضم لفريق ٩٩.
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