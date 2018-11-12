13 مرضا يكشف عنها لون لسانك عليك البدء في العلاج سريعا

هل تساءلت يومًا لماذا يفحص الأطباء فمك أثناء الفحص المنتظم؟ ربما لاحظت أن هذا الروتين لا يستغرق وقتًا طويلًا - بضع ثوانٍ، الأطباء يمكنهم ، بلمحة ، الحصول على معلومات قيمة عن كيفية ظهور اللسان.





نشر موقع “Bright side “ معلومات عن الأمراض بحسب لون لسانك :





اللون الوردى الفاتح : يعنى أنك بصحة جيدة

اللون الأحمر : أمراض معدية والتهابات

اللون الأحمر الفاتح : مشاكل فى القلب والدم

اللون الأصفر: مشاكل المعدة أو الكبد

اللون الموف :مشاكل الرئة أو القلب

اللون الأزرق :مشاكل الكلى

اللون الباهت :نقص فيتامينات وتغذية

اللون الأبيض :جفاف وبرد

اللون الرمادى :مشاكل فى الجهاز الهضمى

اللون الأبيض السميك : تسمم

اللون البنى :مشاكل الرئة

اللون الأصفر السميك : الجهاز الهضمى لا يعمل