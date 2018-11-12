ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

13 مرضا يكشف عنها لون لسانك عليك البدء في العلاج سريعا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:41 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
هل تساءلت يومًا لماذا يفحص الأطباء فمك أثناء الفحص المنتظم؟ ربما لاحظت أن هذا الروتين لا يستغرق وقتًا طويلًا - بضع ثوانٍ، الأطباء يمكنهم ، بلمحة ، الحصول على معلومات قيمة عن كيفية ظهور اللسان.

نشر موقع “Bright side “ معلومات عن الأمراض بحسب لون لسانك :

اللون الوردى الفاتح : يعنى أنك بصحة جيدة
اللون الأحمر : أمراض معدية والتهابات 
اللون الأحمر الفاتح : مشاكل فى القلب والدم 
اللون الأصفر: مشاكل المعدة أو الكبد 
اللون الموف :مشاكل الرئة أو القلب 
اللون الأزرق :مشاكل الكلى 
اللون الباهت :نقص فيتامينات وتغذية 
اللون الأبيض :جفاف وبرد 
اللون الرمادى :مشاكل فى الجهاز الهضمى 
اللون الأبيض السميك : تسمم 
اللون البنى :مشاكل الرئة 
اللون الأصفر السميك : الجهاز الهضمى لا يعمل 
اللون الرمادى السميك : التهابات المعدة والقولون
loading...

ترشيحاتنا

رونالدو يخشى على هيجواين من العقوبات الإضافية

الكونفدرالية تجبر الزمالك على تأجيل ملف الراحلين

أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر في قطاع غزة

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يحافظ على الصدارة رغم الخسارة برباعية أمام بيتيس

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

كريم عبدالعزيز ومحمد سامي يتعاقدان مع السبكي على الفارس

حسين ياسر المحمدي يكشف أسباب فشل الأهلي في التتويج باللقب الأفريقي

تعرف على خطة مدير فني الزمالك خلال فترة التوقف

مفتي الجمهورية السابق يوضح حكم لبس الرجال للياقوت والألماس.. فيديو

أحمد مجدى: فوز أبو العينين بجائزة نوبل المتوسط انتصار جديد لمصر.. فيديو

الحزب الديمقراطي يجري تحقيقا جديدا ضد ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

فيديو

شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي
المرور: كسر ماسورة مياه بطريق إسكندرية الصحراوى.. فيديو
أسباب حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط .. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟