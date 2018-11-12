13 مرضا يكشف عنها لون لسانك عليك البدء في العلاج سريعا

هل تساءلت يومًا لماذا يفحص الأطباء فمك أثناء الفحص المنتظم؟ ربما لاحظت أن هذا الروتين لا يستغرق وقتًا طويلًا - بضع ثوانٍ، الأطباء يمكنهم ، بلمحة ، الحصول على معلومات قيمة عن كيفية ظهور اللسان.
نشر موقع “Bright side “ معلومات عن الأمراض بحسب لون لسانك :
اللون الوردى الفاتح : يعنى أنك بصحة جيدة
اللون الأحمر : أمراض معدية والتهابات
اللون الأحمر الفاتح : مشاكل فى القلب والدم
اللون الأصفر: مشاكل المعدة أو الكبد
اللون الموف :مشاكل الرئة أو القلب
اللون الأزرق :مشاكل الكلى
اللون الباهت :نقص فيتامينات وتغذية
اللون الأبيض :جفاف وبرد
اللون الرمادى :مشاكل فى الجهاز الهضمى
اللون الأبيض السميك : تسمم
اللون البنى :مشاكل الرئة
اللون الأصفر السميك : الجهاز الهضمى لا يعمل
اللون الرمادى السميك : التهابات المعدة والقولون