عرض سينمائي وحلقة نقاشية بعنوان: الحياة في اليابان .. الخميس

ينظم مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان في القاهرة الخميس القادم من خلال البرنامج السينمائي الشهري فعالية ثقافية بعنوان: الحياة في اليابان. حيث يتم عرض 3 حلقات من المسلسل الياباني الشهير" Home sweet Tokyo" يتبعها حلقة نقاشية حول الحياة في طوكيو، بمقر السفارة بالمعادي .



ويشترك في الحلقة 3 من الأساتذة ممن سبق لهم الحياة في اليابان للتعليق على المسلسل والحديث عن خبراتهم أثناء الإقامة في اليابان وهم الدكتور أحمد حسن الدسوقي، باحث بقسم العقاقير بالمركز القومي للبحوث ومنتدب للتدريس بكلية الصيدلة جامعة الفيوم، الحاصل على الدكتوراه من جامعة كوماموتو اليابانية ونورهان طه دياب مدرس مساعد بقسم اللغة اليابانية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ونائب رئيس شبكة شباب مصر واليابان وحسن كامل الحريري، ماجستير الآداب في تدريس اللغة اليابانية من جامعة ناجويا للغات الأجنبية ، ومترجم أول بمركز الإعلام والثقافة سفارة اليابان بالقاهرة.



ويدور المسلسل حول رجل انجليزي ينتقل ليقيم في مدينة طوكيو مع أسرته المكونة من زوجته اليابانية وابنتهما ومع حماه. بينما تقوم زوجته بالذهاب للعمل في المدينة كل يوم وتحاول ابنته التأقلم مع المدرسة والحياة الجديدة، حيث يجب عليه أن يقوم هو بدور رب المنزل.



كما يواجه كل يوم تحديات جديدة تتضمن الكثير من الضحك والحب وسوء الفهم نتيجة الاختلافات الثقافية، مما يمُكَن المشاهدين من التعرف على الحياة في طوكيو في إطار كوميدي من خلال أعين رجل أجنبي يريد أن يبقي أسرته آمنة وسعيدة.