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فن

نضال ڤيڤة تعرب عن سعادتها بعد جائزتها بأيام قرطاج السينمائية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أعربت المخرجة نضال ڤيڤة عن سعادتها بعدما حصد فيلمها أسترا جائزة التانيت البرونزي ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية والذي اختتم فعالياته أمس السبت، حيث نافس الفيلم في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة ليكون العرض الأول للفيلم بموطنه تونس.

وتدور أحداث الفيلم حول دالي الذي يعتني بابنته دوجا المُصابة بمتلازمة داون، وذات يوم يقرر دالي - رغم معارضة زوجته - اصطحاب ابنته إلى منتزة ترفيهي اسمه أسترا، وهناك ينكشف لهما عالم عجيب مليئ بالمفاجآت.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بـمهرجان دبي السينمائي الدولي حيث نافس على مسابقة المهر القصير، وهو من تأليف وإخراج نضال ڤيڤة، ومن بطولة نجيب بالقاضي، دوجة بوخريص، نور مكوّر، ياسمين بن محمود ونضال ڤيڤة، ومن إنتاج درة بوشوشة (نوماديس إيماج)، عماد مرزوق (بروباغندا للإنتاج) وعمر بن علي (س ف ب للإنتاج)، بدعم من المركز الوطني للسينما والصورة ووزارة الشؤون الثقافية - تونس.

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