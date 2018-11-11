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أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:59 م
صدى البلد
صدى البلد
وضع رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.

جاء ذلك خلال تسلمه جائزة جائزة "نوبل المتوسط" للاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، من منظمة البحر المتوسط، في حفل بهيج حضره ممثلين من 42 دولة حول العالم، وهو ما يعتبر انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية.

بدأت مراسم تسليم الجائزة التي يطلق عليها نوبل المتوسط فى مدينة نابولى الإيطالية بالتوجه سيرا على الاقدام على ساحل مدينة بومبى التاريخية لوضع أكليل الزهور على النصب التذكارية لشهداء المتوسط لاسيما شهداء الهجرة غير الشرعية الذين راحوا ضحايا للبحث عن لقمة العيش.

وأكد أبو العينين أن هؤلاء الشهداء أبرياء يبحثون عن عمل هربا من ضغط الحياة، مؤكدا أنه يجب تحقيق التكامل بين ضفتي المتوسط لوأد هذه الظاهرة تماما.

شهد الحفل شخصيات ايطالية و دبلوماسية بارزة، كما حضره السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والسفيرة بيه عبدالباقى قنصل عام تونس بروما، والدكتور عبدالحق عزوزي الامين العام لمنظمة البحر المتوسط، وسلمه الجائزة ميشيل كاباسو رئيس المنظمة، وكان بين الحضور أيضا، طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب.
أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور
أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور
أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور
أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور
أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور
أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور
أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور
أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور
أبو العينين يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجرة غير الشرعية بإيطاليا.. فيديو وصور
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