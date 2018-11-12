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مرأة

ضع معلقة من هذا الخليط تحت لسانك وشاهد ما يحدث

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
وصف موقع«j h lifestyle» المتخصص فى كل ما يتعلق بالصحة، مزيد السكر والملح بالوصفة السحرية وواحدا من أكثر العلاجات الشعبية القديمة، وإذا كان الجمع بين مزيج السكر والملح بشكل مبالغ فيه أمر غير صحي، فإنه إذا كان بكميات معتدلة فأنه يحقق تأثيرات ونتائج ممتازة للغاية، فإلي جانب تحسين المناعة وتخفيف الصداع والتخلص من الأرق فإن الدراسات أظهرت أنه يؤدي إلى زيادة مستويات السيروتونين وهي من المواد القوية المضادة للاجهاد.

المكونات :
- ملعقة صغيرة ملح.
- 5 ملاعق صغيرة سكر بني.
- يجب أن تكون نسبة الملح إلى السكر هي واحد إلى 5 وتمزج سويا يوضع الخليط فى وعاء زجاج.
- قبل الذهاب للنوم ضع كمية صغيرة من الخليط السابق تحت لسانك، واتركه يذوب فى فمك، فالصوديوم الموجود فى الملح يسمح لك بالتنفس الصحيح أثناء النوم ويسهل إنتاج الطاقة بالجسم.

- كذلك الملح والسكر معا أداة قوية فى مواجهة الإجهاد الذي يخل بالتوازن فى التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى عدم النوم بشكل طبيعي والاسترخاء اثناء الليل.
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