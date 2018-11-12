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تعليم

إعادة انتخابات اتحاد طلاب حلوان لعدم اكتمال النصاب.. اليوم

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
أكد الدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم الطلاب، أنه سيجري إعادة انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة اليوم الاثنين؛ لعدم الوصول للنصاب القانوني الذي نصت عليه اللائحة الطلابية، وهو الأغلبية المطلقة لعدد من لهم الحق في التصويت بالكلية.

وأضاف مصدر مسؤول بجامعة حلوان، أنه يصعب على أي كلية الوصول لنسبة تصويت 50% +1، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التصويت لإعادة الانتخابات، بداية من الساعة التاسعة صباحًا، إلى الساعة الثالثة عصرًا.

وتنص اللائحة الطلابية، على أنه في حالة إعادة الانتخابات، يعتبر النصاب القانوني هو نسبة تصويت 20% من إجمالي عدد الطلاب، أو تصويت 1000 طالب من الطلاب الذين لهم الحق في التصويت بالانتخابات، أيهما أقل.

وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جميع الجامعات، أمس الأحد، ويجري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات في 13 نوفمبر، ومن المقرر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر، وفي اليوم التالي 15 نوفمبر يجري انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.
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