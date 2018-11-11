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أخبار البلد

المعهد الفرنسي بالقاهرة ينظم أمسية شعرية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:55 م
الأمسية الشعرية بالمعهد
الأمسية الشعرية بالمعهد الفرنسي
محمود نوفل
أعلن المعهد الفرنسي بمصر عن إقامة أول أمسية شعرية له في السابع عشر من نوفمبر الجاري ، لافتا الى أن تلك الأمسية تجمع بين القراءة والغناء والموسيقى.

ومن المقرر ان تجمع الأمسية ما بين الشعر والموسيقى المعاصرة من خلال مشاركة المغنية مريم صالح والتي تعد وجه هام على الساحة المصرية لموسيقى البوب، حيث تقوم بالغناء للعديد من شعراء جيلها.

وذكر المعهد في بيانه أن الأمسية ستبدء بالقراءة حيث سيقوم العديد من المشاركين بقراءة نصوص شعرية باللغة العربية والفرنسية تم اختيارها من قبل مريم صالح ، ثم سيعقبها عزف فرقة الإخفاء في حديقة المعهد الفرنسي بمصر وستقوم مريم صالح وتامر أبو غزالة بغناء شعر ميدو زهير.

ولفت المعهد الفرنسي إلى أن جميع النصوص التي سيتم قراءتها خلال الأمسية ستقوم ستيفاني ديوجول بترجمتها للمرة الأولى من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية.
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