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أبو العينين يكتب كلمة في سجل كبار الفائزين بجائزة نوبل المتوسط .. فيديو وصور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:15 ص
صدى البلد
صدى البلد
وقع رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، فى دفتر الاستقبال التاريخي لمنظمة البحر المتوسط، بتسجيل كلمة باللغة العربية أكد فيها أمانيه بتوسيع أفق التعاون بين دول المتوسط تحقيقا للاستقرار والنمو، في حفل بهيج حضره ممثلون من 42 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال تسلم "أبوالعينين" جائزة "نوبل المتوسط" للاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، في حفل كبير حضره شخصيات ايطالية ودبلوماسية بارزة، كما حضرة السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والسفيرة بيه عبدالباقى قنصل عام تونس بروما، والدكتور عبدالحق عزوزي الامين العام لمنظمة البحر المتوسط، وسلمه الجائزة ميشيل كاباسو رئيس المنظمة، وكان بين الحضور أيضا، طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب.

قال "أبوالعينين"، خلال كلمته، إن رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية أسمى أمنيات كل مصرى، واليوم يتحقق له ذلك بحصوله على هذه الجائزة.. وأضاف: "أشعر بالفخر الشديد ليس فقط بسبب الجائزة لكن بسبب أن البلدين تمتلكين حضارة تمتد لسبعة آلاف سنة وبينهما الآن تعاون من أجل تقدمهما".
أبو العينين يكتب كلمة في سجل كبار الفائزين بجائزة نوبل المتوسط .. فيديو وصور
أبو العينين يكتب كلمة في سجل كبار الفائزين بجائزة نوبل المتوسط .. فيديو وصور
أبو العينين يكتب كلمة في سجل كبار الفائزين بجائزة نوبل المتوسط .. فيديو وصور
أبو العينين يكتب كلمة في سجل كبار الفائزين بجائزة نوبل المتوسط .. فيديو وصور
أبو العينين يكتب كلمة في سجل كبار الفائزين بجائزة نوبل المتوسط .. فيديو وصور
أبو العينين يكتب كلمة في سجل كبار الفائزين بجائزة نوبل المتوسط .. فيديو وصور
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