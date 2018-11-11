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المجتمعات العمرانية: نسبة كبيرة من الحاجزين بدار مصر لم يقوموا بسداد الأقساط

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:39 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة أعلنت على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية عن المجموعة التي لم تتقدم بدفع المبالغ المالية المطلوبة منهم لتخصيص الوحدات الخاصة بهم في مشروع إسكان دار مصر.

وأوضح "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروج إبراهيم في برنامج "ما وراء الحدث" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تواصلت مع البنك لتلقي كافة المبالغ المطلوبة من الحاجزين لاستلام الوحدات السكنية الخاصة بهم.

وأضاف أن هناك حوالي 6500 وحدة تم تسليمها للمواطنين في المرحلة الأولى من مشروع دار مصر وجزء من المرحلة الثانية من أصل 15 ألف وحدة تم الانتهاء منها، مؤكدًا أن هناك نسبة كبيرة من الحاجزين لم يقوموا بسداد باقي الأقساط في البنك لاستلام العقار.

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