شاهد.. ماكرون يمازح ميركل بلمس ركبتها في مئوية الحرب العالمية الأولى

مازح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بملامسة ركبتها أثناء سيره خلال حفل مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى، في قوس النصر بباريس.



وتوضح صورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، الرئيس الفرنسي وهو يمازح رئيسة وزراء ألمانيا بلمسه ركبتها أثناء سيره في الاحتفالية التي أقيمت اليوم، لتضحك بعدها ميركل في علامة على تقبلها تلك المزحة الجريئة التي بدرت من ماكرون.



ويحتفل رؤساء وزعماء العالم بمئوية نهاية الحرب العالمية الأولى بقوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس.