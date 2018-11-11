ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: أبو العينين تفقد قاعة مصر داخل منظمة البحر المتوسط.. وسجل كلمة بسجل كبار المكرمين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:39 م
رجل الأعمال أبو العينين
رجل الأعمال أبو العينين أثناء تسجيله كلمة لكبار المكرمين
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، تفقد قاعة مصر داخل منظمة البحر المتوسط العالمية وسجل كلمة بسجل كبار المكرمين بعد حصوله على جائزة «نوبل المتوسط».

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، سجل كلمة تذكارية في سجل كبار المكرمين باللغتين العربية والإيطالية.

وأشار إلى أن الشخصيات التي تحصل على جائزة «نوبل المتوسط»، يتم اختيارها من خلال تصويت يجرى بين 42 دولة تمثل أعضاء منظمة البحر المتوسط العالمية.

وأوضح أحمد موسى، أن هشام بدر، سفير مصر بإيطاليا شارك فى حفل تسليم محمد أبو العينين، جائزة «نوبل المتوسط»، مشيدا بدور بدر ونجاحه في دعم العلاقات القوية بين مصر وإيطاليا.
loading...

ترشيحاتنا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

مؤجلات الأهلي العشرة تثير أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة

البطاطس المقلية تثير أزمة بين دولتين

رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للخطيب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي: مش هنستحمل كتير

شاهد .. ميلانيا ترامب تقود زوجات الزعماء خلال الاحتفال بذكرى الحرب العالمية

إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية اعتبارًا من يناير 2019

بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون التعليم.. شوقي: دعونا نفرح بما ننجزه

بيان شديد اللهجة من مصر والبحرين ضد قطر

رد فعل ترامب على التصريحات النارية لـ ماكرون واتهامه له بالخيانة

أحمد الطيب معلقا على هدف محمد صلاح: رب الكون ميزنا بميزة .. فيديو

شاهد .. محاولة اغتيال مطربة عالمية داخل منزلها بأمريكا

رسميا.. النتائج النهائية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

وزيرة الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ.. صور

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

فيديو

أحمد موسى: إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فقط ..فيديو
بنزيما يتقدم لريال مدريد على حساب سيلتا فيجو بهدف نظيف في الشوط الأول ..فيديو
شاهد .. صابر الرباعي يغني لـ مصر في مهرجان الموسيقى العربية
محمد أبو العينين: مصر أغلقت كل الأبواب أمام الهجرة غير الشرعية ..فيديو
رموز السياسة الإيطالية وشخصيات بارزة في حفل حصول أبوالعينين على جائزة نوبل المتوسطي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟