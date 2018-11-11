أحمد موسى: أبو العينين تفقد قاعة مصر داخل منظمة البحر المتوسط.. وسجل كلمة بسجل كبار المكرمين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، تفقد قاعة مصر داخل منظمة البحر المتوسط العالمية وسجل كلمة بسجل كبار المكرمين بعد حصوله على جائزة «نوبل المتوسط».



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، سجل كلمة تذكارية في سجل كبار المكرمين باللغتين العربية والإيطالية.



وأشار إلى أن الشخصيات التي تحصل على جائزة «نوبل المتوسط»، يتم اختيارها من خلال تصويت يجرى بين 42 دولة تمثل أعضاء منظمة البحر المتوسط العالمية.



وأوضح أحمد موسى، أن هشام بدر، سفير مصر بإيطاليا شارك فى حفل تسليم محمد أبو العينين، جائزة «نوبل المتوسط»، مشيدا بدور بدر ونجاحه في دعم العلاقات القوية بين مصر وإيطاليا.