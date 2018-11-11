ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نتنياهو يقطع زيارته لفرنسا بعد قصف غزة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سوف يعقد بعد قليل جلسة طارئة برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمناقشة تطورات قصف طيران الاحتلال لمنطقة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة. 

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو قطع زيارته إلى العاصمة الفرنسية، باريس، حيث شارك في احتفالات الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى مع قادة وزعماء العالم، لكي يرأس جلسة الكابينت الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد غارات مكثفة شنها سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي منذ لحظات على منطقة خانيونس، أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين، فيما ذكرت القناة السابعة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتنفيذ عملية اغتيال واسعة لمجموعة من كتائب القسام التابعة لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت "يديعوت أحرنوت" أن قوات إسرائيلية دخلت في اشتباكات مع عناصر من كتائب القسام شرقي خانيونس، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.

loading...

ترشيحاتنا

الأسد يعود .. محمد صلاح على رأس هدافي ليفربول فى الدورى الإنجليزى

رسميا.. النتائج النهائية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد .. صور

أول رد فعل من بوتين بعد محادثاته مع ترامب

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

حبس سائق محمد رمضان سنة مع وقف التنفيذ في قضية قتل سوداني وتايلنديين

ننشر أسماء قادة حماس المقتولين ضمن عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

تعرف على مباريات الاهلي القادمة .. بعد خسارة بطولة أفريقيا

شاهد.. ماكرون يمازح ميركل بلمس ركبتها في مئوية الحرب العالمية الأولى

نتنياهو يقطع زيارته لفرنسا بعد قصف غزة

مدافع ليفربول يمازح محمد صلاح في الساونا .. صور

تعرف على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتخفيض الجمارك ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

وزيرة الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ.. صور

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

فيديو

أحمد موسى: إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فقط ..فيديو
بنزيما يتقدم لريال مدريد على حساب سيلتا فيجو بهدف نظيف في الشوط الأول ..فيديو
شاهد .. صابر الرباعي يغني لـ مصر في مهرجان الموسيقى العربية
محمد أبو العينين: مصر أغلقت كل الأبواب أمام الهجرة غير الشرعية ..فيديو
رموز السياسة الإيطالية وشخصيات بارزة في حفل حصول أبوالعينين على جائزة نوبل المتوسطي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟