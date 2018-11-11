نتنياهو يقطع زيارته لفرنسا بعد قصف غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سوف يعقد بعد قليل جلسة طارئة برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمناقشة تطورات قصف طيران الاحتلال لمنطقة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.





وقالت الصحيفة، إن نتنياهو قطع زيارته إلى العاصمة الفرنسية، باريس، حيث شارك في احتفالات الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى مع قادة وزعماء العالم، لكي يرأس جلسة الكابينت الإسرائيلي.





يأتي ذلك بعد غارات مكثفة شنها سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي منذ لحظات على منطقة خانيونس، أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين، فيما ذكرت القناة السابعة العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتنفيذ عملية اغتيال واسعة لمجموعة من كتائب القسام التابعة لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.





وذكرت "يديعوت أحرنوت" أن قوات إسرائيلية دخلت في اشتباكات مع عناصر من كتائب القسام شرقي خانيونس، ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.