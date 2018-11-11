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فن

نوال الكويتية تتألق في مهرجان الموسيقى العربية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أحيت المطربة الكويتية نوال الفاصل الأول من حفل مهرجان الموسيقى العربية بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، حيث بدأ الحفل بتقديم "يا مصبر الموعود" كلمات يوسف بن عقيل وألحان صالح سليم وتوزيع طارق عاكف، ثم "أكو مثلك" كلمات تركى وألحان طارق محمد وتوزيع جيهون وإسماعيل تونش بلاك، و"ما بى أكون الصح" كلمات بدر بورسلى وألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون وإسماعيل تونش بلاك.

ومن المقرر أن تقدم "حالة حنان" لنفس فريق العمل، و"بيحسونى عليه" كلمات أمير طعيمة وألحان رياض الهمشرى وتوزيع محمد مصطفى، و"مثل النسيم" كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بو على وتوزيع عصام الشرايطى، و"تبغى الصدق" كلمات تركى وألحان مشعل العروج وتوزيع زفير وإسماعيل تونش بلاك، و"الشوق جابك" كلمات سعود بن عبد الله وألحان مشعل العروج وتوزيع زفير وإسماعيل تونش بلاك، و"أعرف رجلا" كلمات سعاد الصباح وألحان مشعل العروج، و"يا حبيبتى يا مصر" كلمات محمد حمزة وألحان بيلغ حمدى.

المهرجان انطلقت فعالياته يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر ويستمر حتى غدا الاثنين 12 نوفمبر، وشارك فى إحيائه كل من محمد الحلو ومحمد ثروت فى الافتتاح، لطيفة فى الليلة الثانية، وعاصى الحلانى فى ثالث ليالى المهرجان، ورامى عياش فى الليلة الرابعة، أما خامس الليالى فكانت من نصيب الموسيقار عمر خيرت، والسادسة أحياها مدحت صالح وغيرهم من النجوم.
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