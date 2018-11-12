استجابة لـ أبوالعينين.. منظمة البحر المتوسط تقرر تخصيص قاعة للتراث المصري.. فيديو وصور

قررت منظمة البحر المتوسط، تخصيص قاعة للتراث المصري، داخل مبنى المنظمة التاريخية لوضع نسخ مميزة من التراث المصرى، وأخرى مقلدة من الآثار المصرية بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية؛ استجابة لطلب رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.



جاء ذلك خلال تسلم "أبوالعينين" جائزة نوبل المتوسط، للاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، من منظمة البحر المتوسط، في حفل بهيج حضره ممثلين من 42 دولة حول العالم، وهو ما يعتبر انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية.



شهد الحفل شخصيات إيطالية ودبلوماسية بارزة، كما حضرة السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والسفيرة بيه عبدالباقى قنصل عام تونس بروما، والدكتور عبدالحق عزوزي الأمين العام لمنظمة البحر المتوسط، وسلمه الجائزة ميشيل كاباسو رئيس المنظمة، وكان بين الحضور أيضا، طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب.



وقال "أبوالعينين"، خلال كلمته، إن رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية اسمى أمنيات كل مصرى، واليوم يتحقق لي ذلك بحصولي على هذه الجائزة.. وأضاف: "أشعر بالفخر الشديد ليس فقط بسبب الجائزة لكن بسبب أن البلدين تمتلكين حضارة تمتد لسبعة آلاف سنة وبينهما الآن تعاون من أجل تقدمهما".