عبد القوي: الحوارات المجتمعية ضرورية في تعديلات القوانين ..فيديو

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الدستور الحالي سمح لأعضاء مجلس النواب بالتقدم بمقترح لتعديل القوانين القائمة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي لمعرفة مطالب المجتمع في التعديلات.





ولفت "عبد القوي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن دستور 1971 لم يعطِ لأعضاء مجلس الشعب هذا الحق، موضحا أن «المادة 22 في دستور 2014، أضيف فيها أن من حق عُشر أعضاء مجلس النواب أن يتقدموا بمشروع قانون ويأخذ خط سير بتوجيهه إلى الحكومة أو رئيس الجمهورية».



