ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عبد القوي: الحوارات المجتمعية ضرورية في تعديلات القوانين ..فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:51 م
طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي
محمد القاضي
قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الدستور الحالي سمح لأعضاء مجلس النواب بالتقدم بمقترح لتعديل القوانين القائمة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي لمعرفة مطالب المجتمع في التعديلات.

ولفت "عبد القوي"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن دستور 1971 لم يعطِ لأعضاء مجلس الشعب هذا الحق، موضحا أن «المادة 22 في دستور 2014، أضيف فيها أن من حق عُشر أعضاء مجلس النواب أن يتقدموا بمشروع قانون ويأخذ خط سير بتوجيهه إلى الحكومة أو رئيس الجمهورية».

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه من الضروري أن يكون هناك حوار مجتمعي حقيقي لمعرفة آراء الناس ومطالب المجتمع في التعديلات التي تتم في القوانين.
loading...

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يجدد قصف خان يونس

محمد صلاح يحتفل بفوز ليفربول على فولهام بطريقته .. صورة

رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للخطيب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي: مش هنستحمل كتير

السيول والأمطار تضرب الإمارات بعد الكويت .. فيديو

شاهد .. محاولة اغتيال مطربة عالمية داخل منزلها بأمريكا

بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون التعليم.. شوقي: دعونا نفرح بما ننجزه

حبس سائق محمد رمضان سنة مع وقف التنفيذ في قضية قتل سوداني وتايلنديين

إطلالة خطيبة نجل هاني شاكر تثير الجدل على سوشيال ميديا .. صور

يملك الدوافع والمعنويات.. الزمالك الأقرب لتحقيق لقب الدوري هذا العام

لقاء الخميسي تنشر صورة رومانسية مع زوجها

تعرف على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتخفيض الجمارك ..فيديو

الأرصاد تحذر الكويتيين من أمطار رعدية خلال ساعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

وزيرة الثقافة تتفقد متحف نجيب محفوظ.. صور

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

فيديو

أحمد موسى: إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فقط ..فيديو
بنزيما يتقدم لريال مدريد على حساب سيلتا فيجو بهدف نظيف في الشوط الأول ..فيديو
شاهد .. صابر الرباعي يغني لـ مصر في مهرجان الموسيقى العربية
محمد أبو العينين: مصر أغلقت كل الأبواب أمام الهجرة غير الشرعية ..فيديو
رموز السياسة الإيطالية وشخصيات بارزة في حفل حصول أبوالعينين على جائزة نوبل المتوسطي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟