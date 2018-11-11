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أخبار العالم

جيش الاحتلال يجدد قصف خان يونس

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:47 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام رضوان
أفادت شبكة "قدس" الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جديدة في شرق خان يونس.

وأضافت أن عدد شهداء المقاومة ارتفع إلى 4 أشخاص خلال الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة، في حين قتل جندي صهيوني وأصيب آخر.

فيما يعقد المجلس الأمني المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينت" جلسة ليلية لمناقشة التطورات في قطاع غزة.





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