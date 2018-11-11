جيش الاحتلال يجدد قصف خان يونس

أفادت شبكة "قدس" الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جديدة في شرق خان يونس.
وأضافت أن عدد شهداء المقاومة ارتفع إلى 4 أشخاص خلال الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة، في حين قتل جندي صهيوني وأصيب آخر.
فيما يعقد المجلس الأمني المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينت" جلسة ليلية لمناقشة التطورات في قطاع غزة.
وأضافت أن عدد شهداء المقاومة ارتفع إلى 4 أشخاص خلال الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة، في حين قتل جندي صهيوني وأصيب آخر.
فيما يعقد المجلس الأمني المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينت" جلسة ليلية لمناقشة التطورات في قطاع غزة.