جيش الاحتلال يجدد قصف خان يونس

أفادت شبكة "قدس" الفلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جديدة في شرق خان يونس.



وأضافت أن عدد شهداء المقاومة ارتفع إلى 4 أشخاص خلال الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة، في حين قتل جندي صهيوني وأصيب آخر.



فيما يعقد المجلس الأمني المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينت" جلسة ليلية لمناقشة التطورات في قطاع غزة.











