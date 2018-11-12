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مرأة

خطوات للحفاظ على نظافة اللسان لتجنب الرائحة الكريهة للفم

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:58 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تسبب عدم نظافة اللسان في صدور رائحة كريهة للفم، لذلك عليك اتباع هذه الخطوات للحصول على نظافة اللسان وخلوه من البكتيريا، توضحها الدكتورة هبه الشريف طبيبة الأسنان.

الليمون وكربونات الصودا:
أفضل طريقة لإزالة الطبقة التي تغطي اللسان، امزجى الكربونات مع الليمون وافركي به لسانك وأسنانك جيدا، حيث يعمل على تنظيف اللسان ولمعان الأسنان.

الليمون:
الليمون به عناصر مطهرة فبعد كل وجبة امزجي قليلا من الليمون بالماء لإزالة فضلات الطعام من الفم وبالتالى تفادى وجودها بالفم وتخمر الأطعمة العالقة بين الأسنان.

وعليكى ان تختارى فرشاة الأسنان المزودة بمنظف للسان من الجهة الأخرى منها ، كما أن هذه الفرشاة تقوم بتنظيف اللثة من الداخل .

عليكِ بالحرص على تناول الأطعمة الفواكه التى تعمل على تنظيف اللسان مثل الفراولة والتفاح والليمون فهذه الأطعمة تعمل على إزالة الطبقة المتراكمة على اللسان وتنظيفه.

كما أن الكركم من التوابل المطهرة للفم والمنظفة للسان، وما عليك سوى مزج ملعقة من الكركم فى كوب من الماء واشربيه يوميا، سيعطى لفمك الانتعاش.
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خطوات للحفاظ على نظافة اللسان لتجنب الرائحة الكريهة للفم

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