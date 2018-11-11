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أحمد موسى: إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية فقط ..فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:55 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات الركوب المصنعة في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يناير 2019.

وأضاف "موسى"، خلال خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن ذلك القرار سيتم تطبيقه على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي «القارة العجوز» وذات المنشأة الأوروبي.

وكشف عن أن السيارات الأوروبية في حالة استيرادها من أي دولة أخرى غير الدول الأوروبية لا يطبق عليها قرار خفض الرسوم الجمركية.

ونوه "موسى"، بأن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها السادس في القاهرة الذي عقد يوم 8 نوفمبر 2018، توصلوا إلى اتفاق بشأن مشاركة القاهرة في برنامج البحث والابتكار في منطقة المتوسط PRIMA.

وأكد أن اجتماع اللجنة ترأسه رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وتابع: أنه تم مناقشة نتائج اجتماعات اللجان الفرعية المنشأة بوساطة اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل تطور التعاون في المجالات السياسية، وحقوق الإنسان، والاقتصادية، والاجتماعية، والطاقة، والعدل، والأمن، ومكافحة الإرهاب والهجرة.
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