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تعليم

إعادة انتخابات اتحاد طلاب دار علوم القاهرة لعدم اكتمال النصاب

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:11 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أكد وليد محمد، مدير إدارة رعاية الشباب بكلية دار علوم بجامعة القاهرة، أن عدد الطلاب الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات اتحاد طلاب الكلية أمس الأحد هو ثلاثمائة طالب وطالبة.

وقال "وليد" لـ"صدى البلد" إن النصاب القانونى لم يستكمل أمس بحضور أكثر من ٥٠٪؜ لذا نلجأ لانتخابات الاعادة والتى ستقام اليوم و تتم نصابها بحضور أكثر من ٢٠٪؜.

وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جمیع الجامعات، الیوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصویت مباشرة، بحضور المرشحین، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزین بعضویة الاتحادات الطلابیة بالكلیات.

ویجري انتخاب أمناء اللجان ومساعدیهم على مستوى الكلیات فى 13 نوفمبر، ومن المقرر انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه على مستوى الكلیات في 14 نوفمبر، وفي الیوم التالي 15 نوفمبر یجري انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.
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