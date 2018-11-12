اليوم.. الحكم على المتهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة هنكل بورسعيد

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الاثنين، الحكم على المتهم أيمن محمد سعيد، بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 680 ألف جنيه من شركة "هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات".



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم، وأمانة سر علاء حمزة وأحمد رجب.



ووجهت النيابة للمتهم تهمة اختلاس مبلغ 680 ألفا و787 جنيها من شركة "هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات"، باعتباره أحد العاملين بها، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة استلام عدد من أغراض الشركة على أن يورد ثمنها بعد البيع إلا أنه اختلسها لنفسه.