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أخبار البلد

حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:32 ص
صدى البلد
صدى البلد
دار حوار جانبي بين السفير المصري لدى إيطاليا هشام بدر، ومحمد أبو العينين الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال تسلمه جائزة جائزة "نوبل المتوسط" للاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، من منظمة البحر المتوسط، في حفل بهيج حضره ممثلون من 42 دولة حول العالم، وهو ما يعتبر انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية.

وفي كلمته، وصف السفير هشام بدر سفير مصر لدى روما، تكريم أبو العينين بأنه تكريم لمصر وتدعيم للعلاقات بين مصر وكل دول المتوسط وقدم الشكر إلى محمد أبوالعينين لمجهوداته التى تكللت برفع اسم مصر عاليا فى أحد أبرز المحافل الدولية.

شهد الحفل شخصيات إيطالية ودبلوماسية بارزة، كما حضره السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والسفيرة بية عبدالباقى قنصل عام تونس بروما، والدكتور عبدالحق عزوزي الامين العام لمنظمة البحر المتوسط، وسلمه الجائزة ميشيل كاباسو رئيس المنظمة، وكان بين الحضور أيضا، طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب.

قال "أبوالعينين"، خلال كلمته، إن رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية اسمى أمنيات كل مصرى، واليوم يتحقق له ذلك بحصوله على هذه الجائزة.. وأضاف: أشعر بالفخر الشديد ليس فقط بسبب الجائزة لكن بسبب أن البلدين تمتلكين حضارة تمتد لسبعة آلاف سنة وبينهما الآن تعاون من أجل تقدمهما.
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
حوارات جانبية بين السفير المصري لدى إيطاليا وأبو العينين قبل تسلمه جائزة نوبل المتوسط.. فيديو وصور
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