الليثي: الإعلان عن الفائزين بالعمرات قريبا.. ويوجه الشكر لمدير مدرسة لهذا السبب

قال الإعلامى عمرو الليثى، إن برنامج "واحد من الناس"، مستمر فى التواصل مع جميع المشاهدين والمتابعين مع البرنامج عبر السوشيال ميديا، معقبا: «نحن حريصون على تلقى جميع الشكاوى والمقترحات وحل جميع المشاكل وتقديم كافة الخدمات».





وأضاف "الليثى"، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أننا سنقوم بالإعلان عن الفائزين بالعمرات قريبًا، مؤكدا ضرورة التواصل مع البرنامج الذى يحاول بالكلمة الطيبة أن ينشر المحبة والمساعدة لكل الناس.



