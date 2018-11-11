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الليثي: الإعلان عن الفائزين بالعمرات قريبا.. ويوجه الشكر لمدير مدرسة لهذا السبب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:57 م
الاعلامى عمرو الليثى
الاعلامى عمرو الليثى
محمد القاضي
قال الإعلامى عمرو الليثى، إن برنامج "واحد من الناس"، مستمر فى التواصل مع جميع المشاهدين والمتابعين مع البرنامج عبر السوشيال ميديا، معقبا: «نحن حريصون على تلقى جميع الشكاوى والمقترحات وحل جميع المشاكل وتقديم كافة الخدمات». 

وأضاف "الليثى"، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أننا سنقوم بالإعلان عن الفائزين بالعمرات قريبًا، مؤكدا ضرورة التواصل مع البرنامج الذى يحاول بالكلمة الطيبة أن ينشر المحبة والمساعدة لكل الناس.

ووجه تحية شكر وتقدير وتعظيم سلام إلى مدير مدرسة بإدارة سمنود التعليمية لقيامه بتنظيف بلاعات المدرسة بنفسه حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب، وذلك بمساعدة عدد من المدرسين قبل بداية الدراسة، رافضا مشاركة الطلاب في تنظيف البلاعات خوفًا على صحتهم.
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