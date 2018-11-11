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شعبة السيارات: ركود في حركة البيع بسبب شائعة انخفاض الأسعار

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن هناك ترقبًا لانخفاض سعر السيارات، مؤكدًا أنه تم وقف حركة البيع داخل الأسواق في الفترة الحالية. 

وأضاف "بلبع"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن أكبر فئة ستنخفض أسعار جمركها هي سيارات ذات الـ"1600 سي سي" بنسبة 12%"، متابعًا: "إجمالي سعرها سينخفض بنسبة نحو 2% أو 3% ، بعد فرض الضرائب". 

وأكد رئيس شعبة السيارات، أنه من المتوقع وصول نسبة التخفيض الجمركي الذي ستطبقه الدولة المصرية يناير "0%" على السيارات الأوروبية.

وأوضح أن الشائعات التي جرى ترويجها مؤخرًا أدت إلى ركود حركة البيع والشراء داخل الأسواق المصرية.

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