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حوادث

اليوم.. محاكمة رئيس حي الموسكى بتهمة الرشوة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة، قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل تجارى.

تعقد برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض، ومحمد عمارة، وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه و تامر حماد.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم 3067 جنايات الموسكي، والمتهم فيها رئيس حي الموسكي بتهمة طلب وتلقي رشوة مالية 100 الف جنيه، كشفت أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألفا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وآخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم 95 المنعقدة بتاريخ 1 / 11 / 2017، بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.
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