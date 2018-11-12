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جنوب الوادي تنظم دورة لخماسيات كرة القدم بمشاركة 30 جامعة مصرية وعربية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:36 ص
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة
يوسف رجب
قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة سوف تنظم الدورة العربية الرابعة عشر لخماسيات كرة القدم برعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، بمقر الجامعة بقنا، خلال الفترة من 24 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح بدران، بأن الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام يشارك فيها 30 جامعة مصرية وعربية، منها جامعات" ديالى والموصل وتكريت بالعراق وعمان الأهلية بالاردن وأزهر غزة بفلسطين والسلطان قابوس بعمان" و17 جامعة حكومية مصرية و6 جامعات خاصة مصرية.

وذكر أنه سوف يتم تنظيم البطولة بنظام المجموعات في الدور الأول وبعدها بنظام خروج المغلوب حتى النهائى ويشمل الحفل الختامى للدورة تقديم الكؤوس والميداليات للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى و تكريم جميع الفرق المشاركه فى الدوره
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