اليوم.. عزاء نادية صالح في عمر مكرم

يقام عزاء الاعلامية نادية صالح رئيس شبكة الشرق الأوسط الأسبق بمسجد عمر مكرم، اليوم الاثنين، حيث وافتها المنية يوم الجمعة الماضي.



كان جثمان الإعلامية القديرة شُيع ظهر يوم الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسط غياب تام من العاملين بماسبيرو.



وأشهر برنامج إذاعي قدمته الإعلامية "زيارة إلى مكتبة فلان" والذى استضافت فيه مشاهير الفن والعلم مثل الفنان محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، والدكتور خليل فاضل ، والأديب نجيب محفوظ.



كما قدمت العديد من البرامج فمنها "صباح الخير"، و"يوميات امرأة عصرية"، و"بعيدًا عن السياسة"، و"بين الفن والسياسة"، و"وطني حبيبي".