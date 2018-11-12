طرح بوستر فيلم Ralph Breaks the Internet

طرحت المنتجة لفيلم Ralph Breaks the Internet البوستر الدعائي الأول له تمهيدا لعرضه في 21 نوفمبر المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.



الفيلم من بطولة أصوات "سارة سيلفرمان، وجون سي رايلي، وادينا مينزل، وكريستين بيل، وآلان توديك، وماندي مور، وكيلي ماكدونالد، وأولايى كرافالو، وأنتونى دانييلز، ومن إخراج وتأليف فيل جونستونن وريتش مور، بالإضافة إلى جيم ريردون، وباميلا ريبون".



وتدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد 6 أعوام من إنقاذ المكان من ثأر "Turbo، كسرت Sugar Rush خزانة الممرات"، ما دفع Ralph وVanellope للسفر إلى الإنترنت عبر جهاز توجيه Wi-Fi المثبت حديثًا فى Arcade فى Litwak لاسترداد قطعة قادرة لإنقاذ اللعبة.