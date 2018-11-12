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فن

محمد فؤاد ضيف كلية اللغة والإعلام بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، الفنان محمد فؤاد في ندوة بعنوان "الفن والحياة"، يستعرض خلالها مسيرته وأعماله الفنية ورحلة نجاحه؛ الثلاثاء المقبل الثانية عشرة ظهرًا بمسرح الكلية.

وتأتي هذه الندوة حرصًا من الكلية على تنظيم مثل هذه اللقاءات الثقافية والفنية بما يسهم في الارتقاء بالذوق العام للطلاب، وتدعيم الجانب الثقافي والفني لديهم باعتبار أن الثقافة والفنون هي قاطرة التنمية في المجتمعات.

يذكر ان محمد فؤاد قرر أن يطرح ألبومه الجديد "سلام" فى ديسمبر المقبل حيث يضع اللمسات الأخيرة عليه.
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