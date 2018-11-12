البيت الكبير 2 في أستوديو المغربي لمدة 10 أيام

يستمر تصوير مسلسل "البيت الكبير 2" داخل أستوديو المغربي، لمدة 10 أيام، إذ يعد ذلك الديكور الرئيسي للعمل ويحاول المخرج محمد النقلي الانتهاء من أكبر عدد من المشاهد هناك.



مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومي فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.



مسلسل "البيت الكبير" يرصد قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.