ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 01:05 ص
صدى البلد
صدى البلد
ألقى السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، كلمة خلال حفل تكريم رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وتسلمه جائزة "نوبل المتوسط" للاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، من منظمة البحر المتوسط، في حفل بهيج حضره ممثلين من 42 دولة حول العالم، وهو ما يعتبر انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية.

قال السفير هشام بدر، إن تكريم "أبو العينين" يعتبر تكريما لمصر وتدعيما للعلاقات بين مصر وكل دول المتوسط، وقدم الشكر إلى محمد أبوالعينين لمجهوداته التي تكللت برفع اسم مصر عاليا فى أحد أبرز المحافل الدولية.

شهد الحفل شخصيات إيطالية ودبلوماسية بارزة، كما حضره السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والسفيرة بيه عبدالباقى قنصل عام تونس بروما، والدكتور عبدالحق عزوزي الامين العام لمنظمة البحر المتوسط، وسلمه الجائزة ميشيل كاباسو رئيس المنظمة، وكان بين الحضور أيضا، طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب.

فيما قال "أبوالعينين"، خلال كلمته، إن رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية اسمى أمنيات كل مصرى، واليوم يتحقق لي ذلك بحصولي على هذه الجائزة.. وأضاف: أشعر بالفخر الشديد ليس فقط بسبب الجائزة لكن بسبب أن البلدين "مصر وإيطاليا" تمتلكان حضارة تمتد لسبعة آلاف سنة وبينهما الآن تعاونا يساعد في تقدمهما.

وأشار "أبوالعينين" إلى أنه منذ 30 عاما قرر اقتحام الصحراء لتعميرها وإنشاء مصنع ، وهذا الأمر سبب حيرة ودهشة لدى كثيرين نظرا لما يحتاجه هذا المصنع، من تكنولوجيا ومهارات وبنية تحتية وعمال وفنيين ، لكنه أصر على الموقع.

وتابع أن مصر تنادي الجميع، فمصر اليوم منفتحة على العالم، والمصريون شعب الذي قدم السلام لكل الناس في كل أنحاء العالم، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل عظيم، قضى على الإرهاب في سيناء من خلال القوات المسلحة العظيمة، وعلى كل شخص أن يقدر له ما حققه، فالإنجاز الذي حققه حمى به العالم بأثره من خطر الإرهاب، فالإرهابيين أدركوا الآن أنهم لن يستطيعوا أن يهزموا بلدا، وهذه رسالة لكل من تسول له نفسه أن يفكر في إسقاط دولة أو تقسيمها.
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على مباريات الاهلي القادمة .. بعد خسارة بطولة أفريقيا

المقاولون العرب: الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

ترامب يمشي وحيدا بمسيرة قادة العالم في الشانزلزيه.. فيديو

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

مدافع كوم حمادة بعد الانضمام للأهلي: شرف كبير لأي لاعب وتحقيق الألقاب هدفي

كلاكيت تاني مرة.. ماكرون يقصف جبهة ترامب

السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور

شقيق ياسمين عبد العزيز: امتنعت عن زيارتها بسبب قطها المخيف

محمود الخطيب يعلق على خسارة الأهلي البطولة الأفريقية

حبس سائق محمد رمضان سنة مع وقف التنفيذ في قضية قتل سوداني وتايلنديين

شاهد.. #ريال_بيتيس يتصدر تويتر بفضل تغريدات الشامتين في برشلونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الكويتية تشعل حفل دار الأوبرا ‎بأغنية يا مصبر الموعود .. صور

شاهد .. هيفاء وهبي بحذاء الماس بمليون و46 ألف ريال سعودي

صابر الرباعي يتألق فى حفل مهرجان الموسيقي العربية‎ ..صور

شاهد.. أحمد رزق ينشر صورا جديدة من كواليس فيلم الممر

تصميم خيالي لشقة 45 مترا فقط .. صور

فيديو

أمين منظمة البحر المتوسط يكشف أسباب منح جائزة نوبل المتوسطي لـ أبو العينين
أبوالعينين: الفضل في إنشاء جامعات بالمغرب وسلوفينيا يعود للبرلمان الأورومتوسطي
شاهد .. لحظة حصول محمد أبو العينين على جائزة نوبل المتوسط
أبو العينين: ثورة 30 يونيو كانت تاريخية ومصر شكلت رؤيتها .. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب في سيناء وحمى العالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟