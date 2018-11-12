السفير المصري لدى إيطاليا: أبو العينين رفع اسم مصر عاليا .. والجائزة تعتبر تكريما لكل المصريين .. فيديو وصور

ألقى السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا، كلمة خلال حفل تكريم رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وتسلمه جائزة "نوبل المتوسط" للاقتصاد والدبلوماسية الدولية في دول البحر المتوسط لعام 2018، من منظمة البحر المتوسط، في حفل بهيج حضره ممثلين من 42 دولة حول العالم، وهو ما يعتبر انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية.





قال السفير هشام بدر، إن تكريم "أبو العينين" يعتبر تكريما لمصر وتدعيما للعلاقات بين مصر وكل دول المتوسط، وقدم الشكر إلى محمد أبوالعينين لمجهوداته التي تكللت برفع اسم مصر عاليا فى أحد أبرز المحافل الدولية.





شهد الحفل شخصيات إيطالية ودبلوماسية بارزة، كما حضره السفير هشام بدر سفير مصر بروما، والسفيرة بيه عبدالباقى قنصل عام تونس بروما، والدكتور عبدالحق عزوزي الامين العام لمنظمة البحر المتوسط، وسلمه الجائزة ميشيل كاباسو رئيس المنظمة، وكان بين الحضور أيضا، طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب.





فيما قال "أبوالعينين"، خلال كلمته، إن رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية اسمى أمنيات كل مصرى، واليوم يتحقق لي ذلك بحصولي على هذه الجائزة.. وأضاف: أشعر بالفخر الشديد ليس فقط بسبب الجائزة لكن بسبب أن البلدين "مصر وإيطاليا" تمتلكان حضارة تمتد لسبعة آلاف سنة وبينهما الآن تعاونا يساعد في تقدمهما.





وأشار "أبوالعينين" إلى أنه منذ 30 عاما قرر اقتحام الصحراء لتعميرها وإنشاء مصنع ، وهذا الأمر سبب حيرة ودهشة لدى كثيرين نظرا لما يحتاجه هذا المصنع، من تكنولوجيا ومهارات وبنية تحتية وعمال وفنيين ، لكنه أصر على الموقع.



