أحمد حلمي يظهر ببرنامج للأطفال في 17 نوفمبر

تقرر عرض برنامج الأطفال الجديد الذي يقدمه الفنان أحمد حلمي، والذي يعود من خلاله بعد غياب استمر 17 عاما حيث من المقرر أن يرى النور في 17 نوفمبر الحالي.



ومن المقرر أن يستضيف أحمد حلمي، خلال البرنامج عددا من الأطفال الموهوبين في المجالات الفنية والعلمية والرياضية والاجتماعية.



وكان من المقرر أن يقوم حلمي، بالتحضير لفيلم جديد إلا أنه قرر تأجيله لأجل غير مسمى ويقوم حاليا بتصوير الموسم السادس من برنامج "عرب جوت تالنت" مع نجوى كرم وعلي جابر.

