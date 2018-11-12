الوادي الجديد تستقبل وفد اللجنة العليا التابع لهيئة الخدمات الحكومية

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن وفدا من اللجنة العليا التابع لهيئة الخدمات الحكومية قد وصل أمس الأحد للمحافظة في زيارة تستغرق أربعة أيام بهدف تقييم الأراضي التي سوف يتم طرحها على المستثمرين كفرص استثمارية متاحة بالمحافظة تمهيدا للإعلان عنها.



وأشار الزملوط في تصريح صحفي، أن وفد اللجنة سيقوم بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية وفض المنازعات الاستثمارية بالمحافظة، كما ستقوم أيضا بمعاينة قطعة ارض بمدينة الخارجة وذلك لتحديد قيمتها المالية تمهيدا لتخصيصها للبنك الأهلي.