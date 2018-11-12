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فن

The Grinch يقترب من 100 مليون دولار خلال أسبوعه الأول

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:03 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
اقترب فيلم The Grinch الذي تطلقه شركة فور ستار في دور العرض المصرية من إيرادات تصل لـ100 مليون دولار خلال أقل من أسبوع على طرحه عالميا.

يدور الفيلم حول مخلوق الجرينش الذي تزعجه احتفالات أهل مدينته بحلول الكريسماس لذلك يبدأ التخطيط في سرقة هذه الفرحة، ولكنه يقابل فتاة صغيرة مرحة تغير مخططاته.

شخصية جرينش هي من ابتكار المؤلف تيودور سوس في كتابه How the Grinch stole Christmas! الذي صدر عام 1957، وفي عام 2000 قام جيم كاري ببطولة فيلم يحمل نفس الاسم ومن إخراج رون هاورد.

الفيلم من إخراج يارو تشيني وسكوت موسير ومن تأليف مايكل ليسيور، ويقوم بالأداء الصوتي لشخصية The Grinch النجم المرشح للأوسكار بينديكت كامبرباتش، ويشاركه البطولة المغني المعروف فاريل ويليامز، ورشيدة جونز.
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