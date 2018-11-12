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الزراعة: مشروع بركة غليون هو نموذج متكامل غير موجود بالشرق الأوسط

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن مشروع شرق القناة وبركة غليون من أهم المشاريع القومية الكبرى التي تقوم عليها الوزارة لزيادة الإنتاج السمكي في مصر.

وأوضحت مني خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن مشروع بركة غليون هو نموذج حقيقي المتكامل غير موجود بالشرق الأوسط.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلي أن الوزارة اهتمت بشكل كبير بالجودة وسلامة الأسماك بقدر أهتماما بنجاح المشروع وتنمية، مضيفا أنهم عملوا علي توصل المعامل والمنشآت اعتمادها دوليا.
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