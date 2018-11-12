الزراعة: مشروع بركة غليون هو نموذج متكامل غير موجود بالشرق الأوسط

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن مشروع شرق القناة وبركة غليون من أهم المشاريع القومية الكبرى التي تقوم عليها الوزارة لزيادة الإنتاج السمكي في مصر.





وأوضحت مني خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن مشروع بركة غليون هو نموذج حقيقي المتكامل غير موجود بالشرق الأوسط.



