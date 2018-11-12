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برلمان

برلماني: تطوير منظومة المخلفات مهم للصحة والاقتصاد والشباب

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:08 ص
صدى البلد
أسامة علي
أكد اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة إجراء حوار مجتمعى لتطوير منظومة المخلفات، من قبل الجهات المعنية كـ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ووزارة البيئة للنظر فى ملف المخالفات والاستفادة منها.

وتابع "قلدس" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ان مشكلة المخلفات لن تنتهى إلا بتحرك المسئولين، مؤكدا أنهم يحملون ذنب هذة المشكلة على المواطنين فقط.

وأكد "قلدس" أن حل تطوير منظومة المخلفات للاستفادة منها مهم للغاية لأنها سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد والصحة إضافة إلى أنها ستخلق فرص عمل جديدة. 

كان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتناول الاجتماع استعراض الآليات والمحاور الرئيسية للخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها.
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