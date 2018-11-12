4 مكونات من مطبخك للقضاء على مشاكل الهضم للأبد

تعانى من سوء الهضم بشكل مستمر والإصابة ببعض الغازات يمكنك علاج تلك المشكلة بوصفة سهلة وسريعة فى دقائق معدودة وإراحة الأمعاء بمكونات طبيعية من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



كل ما تحتاجين لإعداد المشروب ..



كوبين من الماء

ملعقة كبيرة من كل من البابونج

ملعقة من إكليل الجبل

ملعقة من الزعتر.



طريقة التحضير ..



فى وعاء أمزجى المكونات وقومى بغليها لمدة 3 دقائق على النار وقومى بتصفيته وتناول كوب منه في الصباح على الريق وقبل الخلود الى النوم يوميا لمدة أسبوع وستدهشين بالنتيجة ..