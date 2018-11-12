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مرأة

وصفة سحرية لتقليل محيط خصرك لسنتيمترات بسرعة لا تتوقعينها

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حرق الدهون لم تعد مهمة صعبة مع المشروب التالى فهو يساعد على إنقاص محيط خصرك لسنتيمترات وحرق أسرع للدهون بمكونات طبيعية متاحة من مطبخك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ل"صدى البلد"

لتحضير هذه الخلطة، أنت بحاجة الى

ثلاثة أكواب من الماء
ملعقة صغيرة من كل من الزنجبيل الطازج
حفنة من النعناع الرطب
قشر رمان مجفف.

اغلي جميع المكونات في وعاء على النار، من ثم ارفعي المزيج عن النار ودعيه جانبًا حتى يبرد. بعدها، صفي المزيج واحتفظي به لتشربي منه كوبًا بعد كل وجبة ولا تضيفى إليه السكر مطلقا ..
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