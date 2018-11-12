بعد قرار 645 من الصحة.. نقيب الصيادلة: نبحث المتعلق بمثائل الأدوية.. وبرلمانية: يجب تطبيق الاسم العلمي.. وعضو مجلس الأطباء: إرباك في سوقها

نقيب الصيادلة يجرى اتصالا هاتفيا بوزيرة الصحة لبحث تداعيات قرار فتح صندوق مثائل الأدوية

يجب إلغاء الصفقات بين الأطباء وشركات الأدوية



أعلنت وزارة الصحة عن قرار رقم 645 لسنة 2018 لفتح صندوق مثائل الأدوية الأكثر من 12 مثيلا، دون حصرها علي اسم تجاري.



وأعربت النقابة عن قلقها لتخوف جميع الصيادلة من زيادة الأدوية منتهية الصلاحية، مما يزيد عبء علي الصيدليات، بالإضافة إلى اقتراح البعض إلزام الشركات بأخذ الأدوية المنتهية وأن يكون اسم الدواء يكون بالمادة الفعالة.



وفي هذا الشأن، قال محيي عبيد النقيب العام للصيادلة، إن مجلس النقابة يعقد اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء المقبل لبحث تداعيات، قرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، بفتح صندوق مثائل الأدوية (البدائل)، مضيفًا أن ذلك يعني تسجيل أدوية جديدة وعدم التقيد بـ12 مثيلا كالسابق.



وقدّم نقيب الصيادلة، استطلاع رأي علي صفحات التواصل الاجتماعي لمعرفة رأي الصيادلة في هذا القرار، قائلا إن القرار نص علي قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد لصندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم 425 لسنه 2015.



وأوضح "عبيد"، ان الحالات التي يطبق عليها القرار، هي المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل من العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الادارة المركزية لشئون الصيادلة طبقا لاحتياجات السوق، والمستحضرات المصنوعة على خطوط الانتاج النادرة التي تحددها الادارة المركزية كل عام.



وأشار رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إلى ان القرار يضم المستحضرات التي تتقدم بها أصحاب مصانع المرخصة خلال آخر 10 سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء.



وأضاف "عبيد": أن القرار يضيف المستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج.



وأجرى الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، اتصالًا هاتفيًا، منذ قليل، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لبحث تداعيات القرار.



وكشف نقيب عام صيادلة مصر، لوزيرة الصحة، عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة الاكسبير بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف الأمر الذي سوف يقضي على الصيدليات.



وأضاف نقيب عام صيادلة مصر، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، طلبت مقترحات النقابة العامة بشأن القرار لبحثها ودراستها.



وكان الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، قد دعا مجلس النقابة العامة للصيادلة لعقد اجتماعا طارئًا، بعد غد، الثلاثاء المقبل، لبحث تداعيات قرار وزيرة الصحة بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا.



واعتبرت منى المهدي عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة التعليم المستمر بالنقابة، قرار وزارة الصحة رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء، بأنه ضياع لحقوق الصيادلة.



وأكدت عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يشكل خطورة كبيرة على الصيدليات، وذلك بسبب أن الصيدلي أصبح لا يستطيع توفير كل هذه الأصناف.



وأوضحت أنه بهذه الطريقة سيتم زيادة الأدوية منتهية الصلاحية، وأنه يوجد قانون لإرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية للشركات المنتجة، ولكنه غير مفعل.



وتابعت عضو المجلس، أنه لتطوير المهنة يجب القضاء على الدخلاء ومحاربتهم، مشيرة الي ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء، وتطبيق الاسم العلمي للأدوية بدلا من التجار.



كما أكدت أهمية إلغاء الصفقات بين الأطباء وشركات الأدوية (الديلز)، الذي تجبر المريض على أخذ دواء معين على الرغم من تواجد المادة الفعالة في غيره رخيص الثمن.



و قال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار وزارة الصحة الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء، يربك سوق الادوية ويجهد الصيادلة الأحرار.



وأكد عضو مجلس النقابة في تصريحات لـ"صدي البلد" ان لكل دواء 12 مثيلا له في السوق مع اختلاف اسمهم التجار، مضيفا ان الصيدلي لا يستطيع توفيرهم جميعا لضيق الحالة المادية.



وأوضح كامل، ان بزياد المثائل يزيد العبء المادي على الصيدلي ولا يستطيع توفير كافة الأدوية، مضيفا أن بهذه الطريقة تزداد الأدوية منتهية الصلاحية لعدم موافقة المريض على أخذ بديل.



وأضاف عضو مجلس الأطباء، ان لا يوجد بلد في العالم بها هذه الكم من المثائل ولا نعرف وجهة نظر وزارة الصحة في ذلك، مضيفا أنه يتعاطف مع الصيادلة في هذا الشأن.



ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.

