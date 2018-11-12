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فن

عاصي الحلاني يقضي رأس السنة في الأردن

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:58 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قرر المطرب عاصي الحلاني أن يقضي إجازة رأس السنة في الأردن، حيث يحيي حفلا غنائيا هنا داخل أحد الفنادق الكبرى.

ومن المقرر أن يغني "الحلاني" خلال الحفل، نخبة من أروع أعماله الخاصة القديمة والحديثة منها "جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكذبة، قومي أرقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما".

ومن جهة أخرى، يضع "الحلاني" اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم ما يقرب من 12 أغنية، ويجمع عدة لهجات، منها المصرية واللبنانية.
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