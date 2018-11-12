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مجلس الوزراء: الحكومة تدعم جهاز مكافحة المنافسات الاحتكارية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:22 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن دعم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لجهاز حماية المنافسة خلال اجتماع اليوم، والذي يقوم على مكافحة المنافسات الاحتكارية، مؤكدا أن أي ممارسة احتكارية سيتم التعامل معها بمنتهى القوة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، أن الجهاز يعمل كآلية للإنذار المبكر عن أي أعمال احتكارية، أو ظهور أي بوادر لنقص سلعة أو منتج زراعي نتيجة لعدة عوامل: الجوية ونقص الرقعة الزراعية، موضحا أن اللجنة المنعقدة تقوم على دراسة العوامل الخاصة بنقص بعض المنتجات من خلال متابعة خريطة مصر الزراعية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلي أن وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت مسؤول عن تحديث خريطة مصر الزراعية وعرضها في اجتماع مجلس الوزراء خلال 3 أسابيع، حتى تستطيع اللجنة متابعة الأزمات الزراعية بكافة أنحاء الجمهورية.
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