مجلس الوزراء: الحكومة تدعم جهاز مكافحة المنافسات الاحتكارية

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن دعم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لجهاز حماية المنافسة خلال اجتماع اليوم، والذي يقوم على مكافحة المنافسات الاحتكارية، مؤكدا أن أي ممارسة احتكارية سيتم التعامل معها بمنتهى القوة.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، أن الجهاز يعمل كآلية للإنذار المبكر عن أي أعمال احتكارية، أو ظهور أي بوادر لنقص سلعة أو منتج زراعي نتيجة لعدة عوامل: الجوية ونقص الرقعة الزراعية، موضحا أن اللجنة المنعقدة تقوم على دراسة العوامل الخاصة بنقص بعض المنتجات من خلال متابعة خريطة مصر الزراعية.



