بيتزا بمذاق أشهر المطاعم فى دقائق

يمكنك تحضير بيتزا سريعة فى مطبخك بمذاق أشهر المطاعم فى دقيقتين فقط ولن تكلفك الكثير فقط يمكنك تحضيرها فى دقائق معدودة إليك كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة وطريقة تطبيقها تقدمها الشيف إلهام فتحى لـ"صدى البلد".





المقادير

500 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات

1/2 كوب صوص باربكيو

ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب صوص باربكيو

ملح وفلفل اسود

1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

1 كوب جبنة شيدر مبشورة

كزبرة خضراء مفرومة

1 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رقيقة

2 حبة خبز فرنسي مقطع الى نصفين بالطول





طريقة التحضير





في مقلاة على نار متوسطة سخني زيت الزيتون أضيفي الدجاج الدجاج وكوب من صوص الباربكيو وقلبي حوالي 3-4 دقائق.