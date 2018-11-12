محاضر بألسن عين شمس: مواقع التواصل سبب إحباط الشباب

افتتحت د. علا عادل وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، فعاليات الندوة التي نظمتها وحدة متابعة الخريجين بالكلية، واستضافت خلالها الإعلامي الدكتور شريف شحاتة مستشار التدريب والتطوير في ندوة بعنوان "عوامل النجاح و الفشل"، بحضور د.دينا محمد عبده الأستاذ المساعد بقسم اللغة الروسية ومدير الوحدة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد كبير من الطلاب.





وأكدت د. علا عادل، خلال كلمتها علي أن الكلية لا تدخر جهدا في تنظيم الفعاليات التي تستضيف القدوة الحسنة في مجالات الحياة؛ ودعم الخريجين والطلاب من خلال التدريب الميداني لتسليحهم بكافة الخبرات و المهارات التي تؤهلهم للخوض في سوق العمل بكفاءة.





بينما تناول الدكتور شريف شحاتة تعريف النجاح و الفشل و أيهما أصعب، مؤكدًا على أن النجاح في حد ذاته صفة وليس هدفا، حيث أن كل عمل حتي لو كان بسيطًا يعتبر نجاح ؛ و شدد علي أن النجاح أو الفشل ما هو إلا مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر.





و تابع حديثه مشيرًا إلى أن من يجيد صناعة الفشل يجيد صناعة النجاح ايضًا ؛ موضحًا أن الفشل هو التوقف عن المحاولة فقط، و استشهد بمخترع المصباح الذي استمر في التجربة 9999 مرة إلى ان نجح في المرة ال10000 في تحويل فكرتة الي حقيقة ناجحة مازالت مستمرة في حياتنا الي اليوم.





و ناشد الشباب بالتمسك بأحلامهم وطموحاتهم وعدم التسرع في الحكم على تجاربهم في بدايتها، فالإصرار و المثابرة اهم عناصر النجاح في اي عمل، و أكد على أهمية استخدام الأفكار الايجابية والبعد عن منطقة الراحة وهي القيام بالأعمال دون بذل مجهود.



