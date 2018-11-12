علاجات طبيعية سريعة لمحاربة تراكم غازات البطن

تعانى من الغازات المتراكمة المزعجة وتسبب لك الكثير من الإزعاج إليك حيل سريعة تساعدك على هضم أفضل وإراحة الأمعاء يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





-أضيفى الخردل إلى أطباق فهو يساعد على تجنب أو منع تراكم الغازات.





- استخدمي التوابل باستمرار التى تساعد على الهضم مثل الحبهان والكركم والكمون.





- أكثرى من تناول السوائل الساخنة والتى تساعد على خروج الغازات من الجسم وتساعد على عملية الهضم.





- أكثرى من تناول مغلى الجنزبيل فهو علاج فعال لعلاج عسر الهضم والغازات يمكنك إضافته إلى الطعام أو مضغ جذور الزنجبيل.





- أكثرى من تناول الفواكه فهى تساعد على تخفيف الغازات والشعور بالانتفاخ.





- مارسي الرياضة .. فهى تساعد على تجنب تراكم الغازات ويمكنك ممارستها فى شكل رياضة المشى لمدة 30 دقيقة كل يوم.