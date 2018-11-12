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مرأة

علاجات طبيعية سريعة لمحاربة تراكم غازات البطن

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعانى من الغازات المتراكمة المزعجة وتسبب لك الكثير من الإزعاج إليك حيل سريعة تساعدك على هضم أفضل وإراحة الأمعاء يقدمها موقع بولد سكاى الهندى 

-أضيفى الخردل إلى أطباق فهو يساعد على تجنب أو منع تراكم الغازات.

- استخدمي التوابل باستمرار التى تساعد على الهضم مثل الحبهان والكركم والكمون.

- أكثرى من تناول السوائل الساخنة والتى تساعد على خروج الغازات من الجسم وتساعد على عملية الهضم.

- أكثرى من تناول مغلى الجنزبيل فهو علاج فعال لعلاج عسر الهضم والغازات يمكنك إضافته إلى الطعام أو مضغ جذور الزنجبيل.

- أكثرى من تناول الفواكه فهى تساعد على تخفيف الغازات والشعور بالانتفاخ.

- مارسي الرياضة .. فهى تساعد على تجنب تراكم الغازات ويمكنك ممارستها فى شكل رياضة المشى لمدة 30 دقيقة كل يوم.

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